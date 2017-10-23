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В Волгоградской области скоро пойдет дождь со снегом
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области скоро пойдет дождь со снегом

Сегодня, 06:31ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Askgarage.ru
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