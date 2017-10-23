В Волгоградской области скоро пойдет дождь со снегом

С понедельника 23 октября в регионе ожидается переменная облачность, туманы, небольшие дожди и даже дождь со снегом

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, в ночное время суток температура опустится ниже 0ºС, и заморозки приведут к тому, что в регионе в ночь со вторника на среду 25 октября могут выпасть осадки в виде дождя со снегом.

В понедельник 23 октября в Волгоградской области ночью возможны небольшие дожди, утром местами туман, а днем осадков не ожидается, но будет переменная облачность. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7ºС, местами до +3ºС, а днем +3...+8ºС.

Во вторник 24 октября ночью и утром местами туман, ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -2…-7ºС, а днем будет +4...+9ºС.

25 октября ночью в регионе ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя со снегом. Днем на большей части Волгоградской области пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы могут достигать до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5ºС, местами -5ºС, а днем +4...+9ºС, местами до +14ºС.

В Волгограде в ночь на понедельник 23 октября пройдет небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью будет около 0ºС, а днем +5...+7ºС.

Во вторник 24 октября в областном центре утром туман, а днем – без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-3ºС, днем +5...+7ºС.