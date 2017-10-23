Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде и Волжском вспоминают выдающегося скульптора Петра Малкова
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9c%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2

В Волгограде и Волжском вспоминают выдающегося скульптора Петра Малкова

Сегодня, 13:54ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/muzeymalkova
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее