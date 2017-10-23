В Волгограде и Волжском вспоминают выдающегося скульптора Петра Малкова

23 октября скульптору, народному художнику РСФСР, почетному гражданину Волжского Петру Малкову исполнилось бы 93 года.

Автор знаковых для Волгограда и Волжского работ - мемориальной стены на Доме Павлова и памятника морякам-североморцам в Волгограде, въездного знака и памятника Пушкину в Волжском и многих других - родился в маленьком селе Семаки Вятской губернии в 1924 году, а позже переехал в Новосибирск. Далее был фронт, служба связистом, учеба в Одесском художественном училище, Киевском художественном институте, Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной. В 1959 году он приехал в Сталинград. За 40 лет творческой деятельности им было создано 30 памятников и множество станковых скульптур.

Фото: vk.com/muzeymalkova

Петр Лукич Малков был разносторонним человеком, знавшим вкус жизни и интересовавшимся не только художественным творчеством, но и путешествиями, фотографией, музыкой, историей, гальваникой.