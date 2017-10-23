В Волгограде и Волжском вспоминают выдающегося скульптора Петра Малкова
Автор знаковых для Волгограда и Волжского работ - мемориальной стены на Доме Павлова и памятника морякам-североморцам в Волгограде, въездного знака и памятника Пушкину в Волжском и многих других - родился в маленьком селе Семаки Вятской губернии в 1924 году, а позже переехал в Новосибирск. Далее был фронт, служба связистом, учеба в Одесском художественном училище, Киевском художественном институте, Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной. В 1959 году он приехал в Сталинград. За 40 лет творческой деятельности им было создано 30 памятников и множество станковых скульптур.
Петр Лукич Малков был разносторонним человеком, знавшим вкус жизни и интересовавшимся не только художественным творчеством, но и путешествиями, фотографией, музыкой, историей, гальваникой.
Мастер ушел из жизни в 2014 году, но и сегодня продолжают жить не только его произведения: в прошлом году в Волжском, в мастерской скульптора открылся его музей, который стал одной из ярких творческих площадок региона. В креативном пространстве проходят творческие мастер-классы, концерты, искусствоведческие лекции. Все, кто хоть раз побывал в музее-мастерской Малкова, отмечают царящую в нем необычную атмосферу - мастер словно незримо присутствует здесь, отлучась буквально на минутку.
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