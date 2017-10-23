В Советском районе ветераны не могут выйти из дома из-за аварийного лифта

В Волгограде вот уже больше года 93-летние супруги, живущие в девятиэтажном доме №19 по улице Карла Маркса, лишены возможности выйти на улицу. Все дело в лифте, который еще позапрошлым летом в июне был остановлен из-за аварийного состояния в подъезде №2.

И вот с тех пор Иван Прохорович М., участник Сталинградской битвы, все это время ведет переписку с различными инстанциями по решению вопроса. Ведь ему и его жене в таком преклонном возрасте спуститься и подняться пешком на верхний этаж, где они живут, просто нереально.

В настоящее время Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области, за помощью к которому обратились ветераны, оказывает им правовое содействие в восстановлении работы лифтового оборудования.

Как выяснилось в ходе проверки, лифт давно мог бы начать работать при должном отношении соответствующих должностных лиц.

«В частности, еще в 2011 году из-за износа работа лифта была остановлена на 9 месяцев. В 2012 году подъемное устройство заработало с условием устранения несоответствий общим требованиям безопасности возможным при смене оборудования, что сделано не было. В связи с этим с 1 июня 2016 года эксплуатация лифта прекращена», – говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

Кроме того, замена лифта могла быть осуществлена в 2016 году в рамках установленной региональным законодательством процедуры. Но дом не был включен администрацией Волгограда в заявку на получение соответствующих субсидий.

Также волгоградский омбудсмен установил, что одним из вариантов решения вопроса могло быть привлечение средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ». Однако выделение федеральных средств осуществляется при обязательном долевом софинансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств региональных и местных бюджетов. А такая финансовая поддержка федерального фонда не была использована по причине «отсутствия заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований из-за ограниченности бюджетов».

По сообщению комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, мероприятия по замене всех пяти лифтов многоквартирного дома будут выполнены за счет средств «общего котла» регионального фонда капремонта до конца текущего года.