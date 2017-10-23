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В Советском районе ветераны не могут выйти из дома из-за аварийного лифта
Сюжеты:
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В Советском районе ветераны не могут выйти из дома из-за аварийного лифта

Сегодня, 17:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: vistanews.ru
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