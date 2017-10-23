В музее ИЗО открывается самая «революционная» выставка – «Век Октября»

26 октября в 17:00 в основном помещении Волгоградского музея ИЗО им. Машкова, расположенном на пр. Ленина, 21, открывается выставка «Век Октября».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея изобразительных искусств им. Машкова, новая экспозиция посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ранее в выставочном зале музея уже была открыта выставка «Октябрь Семнадцатого», в рамках которой были представлены работы современных волгоградских художников Елены Орловой, Марии Мелиховой и Сергея Блоха. Но в отличие от прежней экспозиции, на новой выставке будут представлены не эмоциональные интерпретации Октября, а канонические произведения, посвященные революции и ее событиям.

Как сообщили в музее, на новой выставке «Век Октября» будут представлены около ста первоклассных произведений выдающихся художников, вошедших в энциклопедию советского искусства. Данные произведения являются классической версией изобразительной истории Октябрьской социалистической революции.

На выставке будут представлены уникальные произведения художников, которые были непосредственными свидетелями революционных событий. К ним относятся редкие, созданные в начале 1920-х годов, графические листы Николая Жукова, который в числе первых запечатлел образ Владимира Ильича Ленина.

Особо будет выделена тема «Оборона Царицына». Здесь представлены работы волгоградских художников Петра Малкова, Виктора Фетисова, Бориса Сивца, создавших в скульптуре и графике образы царицынских героев гражданской войны.

Помимо картин и скульптур, на новой выставке будет организован специальный раздел, посвященный агитационному советскому фарфору. Важно, что экспозиция составлена из произведений собрания Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова.

Чтобы зритель смог получить максимальную информацию о представленных на выставке произведениях, все работы снабжены подробными экспликациями, комментариями, пояснениями.