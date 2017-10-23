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В музее ИЗО открывается самая «революционная» выставка – «Век Октября»
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В музее ИЗО открывается самая «революционная» выставка – «Век Октября»

Сегодня, 08:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: M.rusmi.su
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