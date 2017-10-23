От Баха до Таривердиева: в кирхе Сарепты начинается сезон органной музыки
Сегодня, 14:54ОбществоНаталья ЖурбинаФото: http://alt-sarepta.livejournal.com/22169.html
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28 октября в 18:00 в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» состоится концерт «Орган в перекрестке эпох». Сезон откроет органистка из Саратова Наталья Гольфарб - лауреат международных конкурсов, доцент Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея, программа составлена из музыкальных произведений разных эпох. На концерте прозвучит музыка Баха, немецкого органиста Иоганна Паахельбеля, французского композитора XIX века Сезара Франка. Также публику ждет встреча с произведениями композиторов XX века - Лангле Жана, Олега Янченко и Микаэла Таривердиева.
Нынешний орган в «Старой Сарепте» - немецкий, его установка началась в 2004 году, а зазвучал он в 2005-м. Как отмечают в музее, это единственный орган с живым звуком без электронной подзвучки, он звучит на всех службах и торжественных мероприятиях «Старой Сарепты».
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