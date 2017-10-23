Музей «Россия — Моя история» признан доступным для маломобильных граждан

В Волгограде музей «Россия – моя история» посетили представители общественного совета комитета социальной защиты населения Волгоградской области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, общественники ознакомились с условиями, созданными на новой интерактивной площадке для маломобильных групп населения. Такое внимание к учреждению неслучайно - недавно открывшийся мультимедийный музей «Россия — моя история» всего за полмесяца стал одним из посещаемых мест Волгограда.

Члены общественного совета отметили, что территория музея и вход в него соответствуют нормативам доступности для всех категорий инвалидов. Также возле музея имеются парковочные места для транспорта инвалидов.

Само помещение выставочного пространства устроено так, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут безопасно передвигаться по его залам и знакомиться с материалами, отражающими более чем 1000-летнюю историю России. Важно, что музей оснащен системой аудиогид.