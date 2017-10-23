Музей «Россия — Моя история» признан доступным для маломобильных граждан
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, общественники ознакомились с условиями, созданными на новой интерактивной площадке для маломобильных групп населения. Такое внимание к учреждению неслучайно - недавно открывшийся мультимедийный музей «Россия — моя история» всего за полмесяца стал одним из посещаемых мест Волгограда.
Члены общественного совета отметили, что территория музея и вход в него соответствуют нормативам доступности для всех категорий инвалидов. Также возле музея имеются парковочные места для транспорта инвалидов.
Само помещение выставочного пространства устроено так, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут безопасно передвигаться по его залам и знакомиться с материалами, отражающими более чем 1000-летнюю историю России. Важно, что музей оснащен системой аудиогид.
В целом доступность музейных экспозиций для инвалидов и маломобильных групп населения волгоградскими общественниками была оценена положительно.
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