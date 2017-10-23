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Музей «Россия — Моя история» признан доступным для маломобильных граждан
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Музей «Россия — Моя история» признан доступным для маломобильных граждан

Сегодня, 11:53ОбществоНаталья ЖурбинаФото: http://polina-delia.livejournal.com/27515.html
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