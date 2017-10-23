Краеведы Волгограда расскажут об истории известных городских улиц

29 октября в 11:00 в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина сотрудники областного краеведческого музея проведут заседание Клуба семейного чтения, посвященного Царицыну – Сталинграду — Волгограду.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, проект «Есть эта улица, есть этот дом», ребят и их родителей познакомят с историей появления на карте Волгограда самой широкой и самой длинной улицы – проспекта им. В.И.Ленина, расскажут об улицах Мира, Порт-Саида, Героя Советского Союза Максима Пассара.

Сотрудники краеведческого музея также покажут редкие фотографии дореволюционного Царицына. Особенно будет интересна игра, в которой всем предложат найти знакомые городские постройки и сравнить их с нынешними городскими видами.