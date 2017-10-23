Быковский район взяли под прицелы видеокамер
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу районной администрации, камеры установлены на зданиях и во внутренних помещениях в школах Быково, в Центре культура и досуга, парке райцентра и детском саду «Тополек».
Вся информация, поступающая в единую диспетчерскую службу, будет дублироваться на мониторы дежурной части отдела МВД РФ по Быковскому району. Это позволит полицейским контролировать оперативную обстановку и должно повысить уровень общественной безопасности.
В ближайшем будущем в Быково планируется установка камер видеонаблюдения на автовокзале, в ДК «Строитель» и других объектах. Всего будет подключено 50 видеокамер. Еще 13 камер запланировано установить в сельских поселениях района.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в нынешнем году на финансирование программы «Безопасный город» в регионе предусмотрено 750 млн рублей. До концы 2017-го в Волгоградской области число видеокамер увеличится до 562, а количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения – до 234.
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