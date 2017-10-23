Быковский район взяли под прицелы видеокамер

14 видеокамер установлены в райцентре Быково в рамках программы «Безопасный город». Они подключены к единой дежурно-диспетчерской службе района.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу районной администрации, камеры установлены на зданиях и во внутренних помещениях в школах Быково, в Центре культура и досуга, парке райцентра и детском саду «Тополек».

Вся информация, поступающая в единую диспетчерскую службу, будет дублироваться на мониторы дежурной части отдела МВД РФ по Быковскому району. Это позволит полицейским контролировать оперативную обстановку и должно повысить уровень общественной безопасности.

В ближайшем будущем в Быково планируется установка камер видеонаблюдения на автовокзале, в ДК «Строитель» и других объектах. Всего будет подключено 50 видеокамер. Еще 13 камер запланировано установить в сельских поселениях района.