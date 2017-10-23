Анна Кузнецова помогла вернуть родителям 8-летнюю русскую девочку в Эстонии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Известия», Анна Кузнецова пообещала держать ситуацию под контролем и отметила, что стоит «на позиции защиты семьи». После того, как стало известно об изъятии девочки из семьи граждан России, проживающих в Таллине, детский омбудсмен незамедлительно связалась с посольством РФ в Эстонии и взяла под своё наблюдение все действия по оказанию поддержки россиянам.
Местные органы опеки утверждают, что девочка росла в неприемлемых условиях — в квартире, где живут её родители, давно не делался ремонт. Российская сторона настаивает, что претензии эстонских властей сводятся к бедности семьи, хотя трудное материальное положение не является достаточным основанием для изъятия ребёнка. При этом сама девочка хочет остаться жить с родителями.
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