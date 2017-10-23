Анна Кузнецова помогла вернуть родителям 8-летнюю русскую девочку в Эстонии

После вмешательства уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой органы опеки Эстонии вернули родителям 8-летнюю девочку, ранее изъятую из семьи россиян. По мнению детского омбудсмена, ребёнка разлучили с родителями под надуманным предлогом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Известия», Анна Кузнецова пообещала держать ситуацию под контролем и отметила, что стоит «на позиции защиты семьи». После того, как стало известно об изъятии девочки из семьи граждан России, проживающих в Таллине, детский омбудсмен незамедлительно связалась с посольством РФ в Эстонии и взяла под своё наблюдение все действия по оказанию поддержки россиянам.