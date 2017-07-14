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В «Планете детства» юных волгоградцев учили тушить пожары и собирать оружие
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В «Планете детства» юных волгоградцев учили тушить пожары и собирать оружие
Вчера, 11:15ОбществоНикита ДробныФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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