В «Планете детства» юных волгоградцев учили тушить пожары и собирать оружие

В Дубовском районе Волгоградской области завершилась профильная смена детского летнего лагеря «Планета детства». В качестве воспитателей в лагере работали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального ГУ МВД, участниками смены стали 140 детей в возрасте от шести до шестнадцати лет. Все они находятся в трудной жизненной ситуации – кто-то остался без родительской опеки, кто-то даже состоит на профилактическом учёте. Поэтому основной целью работы лагеря было предотвращение нарушений закона подростками и ориентирование детей на здоровый образ жизни.

В течение трёх недель юные волгоградцы знакомились с работой различных отделов полиции и экстренных ведомств. Пожарные провели для них инструктаж по борьбе с огнём и рассказали, как вести себя в экстренных ситуациях. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по области выступили с профилактическими лекциями, напомнив детям о вреде запрещённых веществ и ответственности за их распространение. Встречу с участниками смены организовали и представители военно-патриотической организации «Сармат» – они провели в лагере спортивные состязания и тренировку по сборке-разборке оружия.

Пожалуй, наибольший интерес у волгоградских подростков вызвал визит кинологов регионального Главка МВД. Специалисты показали детям, как служебные собаки разыскивают взрывчатку и задерживают опасных преступников. С большим любопытством участники смены слушали и экспертов-криминалистов, которые продемонстрировали им некоторые приёмы своей работы.