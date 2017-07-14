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С начала года волгоградские сапёры обезвредили две тысячи снарядов
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С начала года волгоградские сапёры обезвредили две тысячи снарядов
Вчера, 10:41ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Южного военного округа
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