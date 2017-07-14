С начала года волгоградские сапёры обезвредили две тысячи снарядов

С начала этого года сапёры Южного военного округа уничтожили на территории Волгоградской области более двух тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, все обезвреженные взрывные устройства были боеприпасами времён Великой Отечественной войны. В частности, сапёры уничтожили более 800 неразорвавшихся снарядов, порядка 250 миномётных мин и свыше 50 ручных гранат.

Чтобы обезвредить опасные находки, потребовалось организовать сто подрывов. В них участвовали около ста военнослужащих инженерного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде, а также более двадцати единиц техники.