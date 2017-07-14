С начала года волгоградские сапёры обезвредили две тысячи снарядов
Вчера, 10:41ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Южного военного округа
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С начала этого года сапёры Южного военного округа уничтожили на территории Волгоградской области более двух тысяч взрывоопасных предметов.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ЮВО, все обезвреженные взрывные устройства были боеприпасами времён Великой Отечественной войны. В частности, сапёры уничтожили более 800 неразорвавшихся снарядов, порядка 250 миномётных мин и свыше 50 ручных гранат.
Чтобы обезвредить опасные находки, потребовалось организовать сто подрывов. В них участвовали около ста военнослужащих инженерного подразделения мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде, а также более двадцати единиц техники.
Кроме того, сапёры продолжают проводить обучающие и профилактические занятия с членами поискового движения и общественниками. За последние полгода прошло около двадцати таких мероприятий.
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