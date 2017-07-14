Рабочая неделя начнется с переменной облачности

Как сообщает Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 июля в Волгоградской области ожидается местами кратковременные дожди и грозы. В областном центре, по информации Волгоградского ЦГМС кратковременные дожди пройдут в ночь на понедельник. Днем – без осадков, но ожидается переменная облачность.
В понедельник жара немного спадет. 24 июля в Волгограде температура днем составит +30ºС, но уже со вторника столбик термометра поползет вверх. 25 июля днем будет +32...+34ºС, а 26 июля днем температура может повысится до +35ºС. Осадков не ожидается, но сохранится переменная облачность и северо-восточный ветер.
В Волгоградской области температура может быть еще выше и местами достигать до +37ºС. Однако, как и в областном центре, по региону в течение первых трех рабочих недель должна сохраниться переменная облачность без осадков.