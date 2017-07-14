Рабочая неделя начнется с переменной облачности

В понедельник, 24 июля, выходя из дома, стоит на всякий случай прихватить с собой зонтик.

Как сообщает Вол­го­град­ский центр по гид­ро­ме­тео­ро­ло­гии и мо­ни­то­рин­гу окру­жа­ю­щей сре­ды 24 июля в Волгоградской области ожидается местами кратковременные дожди и грозы. В областном центре, по информации Волгоградского ЦГМС кратковременные дожди пройдут в ночь на понедельник. Днем – без осадков, но ожидается переменная облачность.

В понедельник жара немного спадет. 24 июля в Волгограде температура днем составит +30ºС, но уже со вторника столбик термометра поползет вверх. 25 июля днем будет +32...+34ºС, а 26 июля днем температура может повысится до +35ºС. Осадков не ожидается, но сохранится переменная облачность и северо-восточный ветер.