Всероссийское общество спасания на водах отметило 145-й юбилей
Сегодня, 10:09ОбществоФото: vosvod.info
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Устав Всероссийского общества спасания на водах был утвержден императором Александром II в 1872 году. В честь 145-летия одной из старейших общественных организаций страны в Волгограде состоялся праздничный концерт и награждение активистов общества.
Всего награды за вклад в дело профилактики гибели и спасания людей на водных объектах региона получили 180 человек, сообщили в пресс-служба администрации Волгограда.
Юбилейные торжества состоялись в преддверии пляжного сезона, когда работы для членов Всероссийского общества спасания на водах традиционно становится больше. На сегодняшний день ВОСВОД ведет активную работу по многим направлениям: это и обеспечение безопасности на водах, и обеспечение взаимодействия спасательных служб, и проведение разъяснительной работы среди населения по предотвращению несчастных случаев на воде, и решение вопросов экологической безопасности.
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