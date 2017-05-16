Всероссийское общество спасания на водах отметило 145-й юбилей

Устав Всероссийского общества спасания на водах был утвержден императором Александром II в 1872 году. В честь 145-летия одной из старейших общественных организаций страны в Волгограде состоялся праздничный концерт и награждение активистов общества.

Всего награды за вклад в дело профилактики гибели и спасания людей на водных объектах региона получили 180 человек, сообщили в пресс-служба администрации Волгограда.