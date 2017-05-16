«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» завершен. Подводим итог

На территории области в мероприятиях акции приняли участие около 84 тысяч учащихся 5-8 классов из 700 образовательных организаций.

Объединить взрослых и детей в решении экологических проблем «придумали» активисты одной из ведущих политических партий страны. Они уверены, что переломить ситуацию в этой сфере можно только своим личным примером.

За время проведения акции старшеклассники провели почти 3 тысячи экологических уроков. А во всех образовательных учреждениях-участниках проекта прошли акции по уборке территорий, высадке саженцев и благоустройству родников.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации региона, в рамках всероссийской акции определены призеры в номинации «Лучшее образовательное учреждение».