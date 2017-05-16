Волгоградцы написали всероссийский правовой диктант

Акция стала уже второй по счету, а присоединились к ней почти три десятка городов России

Первый всероссийский правовой диктант прошел в 2016 году по инициативе главы государства. В этот раз в Волгограде он состоялся в стенах Волгоградского государственного социально-педагогическом университета. По информации регионального комитета юстиции, в диктанте приняли участие более сотни волгоградцев, в том числе известные общественники, преподаватели и ученые.

Организаторы проекта - общественная организация «Деловая Россия», «Европейская юридическая служба», РЭУ имени Г.В.Плеханова, Фонд развития моногородов и администрация региона - планировали с его помощью определить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян по ключевым направлениям жизни человека: здоровье, социальная сфера, безопасность, банки, ЖКХ, налоги, автотематика и другое. А после их анализа сформулировать для органов государственной власти конкретные предложения с целью повышения уровня правовой грамотности россиян.