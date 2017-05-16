В Волгограде выбрали студенческого лидера

В конкурсе «Студенческий лидер Волгоградской области-2017» принимали участие девять представителей трех волгоградских вузов- ВолГУ, ВГСПУ, ВолгГТУ.

Они продемонстрировали жюри и зрителям свои знания, навыки, эрудированность и творческий подход в решении различных задач в шести конкурсных этапах – «Автопортрет», «Профтест», «Инфографика», «Заседание профсоюзного комитета», «Блиц» и «Сюрприз».

Организатор конкурса выступила областная организация профсоюза работников народного образования и науки. Конкурс призван не только выявить талантливых студентов, но и оказать дальнейшую поддержку из них, кто способен профессионально заниматься реализацией молодежной политики и представлять интересы молодежи.