Фото: kdnk.volgograd.ru
В Волгограде казаки изучали устав и фланкировку шашкой
Сегодня, 13:07Общество
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В военно-полевых сборах «Донская застава» приняли участие полсотни казаков хуторских и станичных казачьих обществ Волгоградского казачьего округа
Сборы в течение двух дней проходили в оздоровительном центр для детей и молодежи «Орлёнок» Красноармейского района Волгограда.
Как сообщили в областном комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, участники сборов прослушали лекцию «Соблюдение устава», приняли участие в конкурсе по истории, соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и лука, в метании ножа, подтягивании на перекладине, разборке-сборке автомата, гиревом спорте. В командном первенстве проходили состязания в перетягивании каната и в спортивной игре «Штурм».
Кроме того, в рамках военно-полевых сборов прошли мастер-классы «Материально-техническая часть оружия» и «Фланкировка шашкой». А в завершении состоялось вручение очередных казачьих чинов.
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