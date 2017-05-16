В Волгограде казаки изучали устав и фланкировку шашкой

В военно-полевых сборах «Донская застава» приняли участие полсотни казаков хуторских и станичных казачьих обществ Волгоградского казачьего округа

Сборы в течение двух дней проходили в оздоровительном центр для детей и молодежи «Орлёнок» Красноармейского района Волгограда.

Как сообщили в областном комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, участники сборов прослушали лекцию «Соблюдение устава», приняли участие в конкурсе по истории, соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и лука, в метании ножа, подтягивании на перекладине, разборке-сборке автомата, гиревом спорте. В командном первенстве проходили состязания в перетягивании каната и в спортивной игре «Штурм».