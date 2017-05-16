В регионе с 29 мая начнутся первые заезды в детские оздоровительные лагеря

На сегодняшний день готовность загородных учреждений к приему школьников составляет 90 %

В лагерях почти завершены необходимыве перед летним сезоном работы: отремонтированы помещения корпусов, закуплена мебель, установлены системы видеонаблюдения, выполнена опашка и очистка от сухостоя прилегающей территории, произведена противоклещевая обработка и другие санитарно-эпидемиологические мероприятия.

По информации комитета молодежной политики Волгоградской области, одними из самых массовых первых смен станут смена «Здоровое поколение» в детском санаторно-оздоровительном лагере «Старт», расположенном в Туапсинском районе Краснодарского края, которая объединит 324 человека, и смена лидеров регионального отделения Российского движения школьников, которая пройдет на базе «Зеленая волна» в Дубовском районе -она соберет 280 ребят.

Во время летних каникул могут участвовать в спортивных, творческих и волонтерских программах, в патриотическом движении, экологических проектах. В качестве поощрения за особые достижения талантливые дети представят Волгоградскую область в сменах известных всероссийских детских центров «Смена», «Орленок», «Артек» и образовательном центре «Сириус». Не будут забыты сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды – для них за счет регионального бюджета предусмотрены бесплатные путевки.