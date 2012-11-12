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Пилите, Шура, пилите. Но только до 19:00!
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Proprietor ru
Пилите, Шура, пилите. Но только до 19:00!
Сегодня, 12:01ОбществоЕлена ШарковаФото: proprietor.ru
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