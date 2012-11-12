Пилите, Шура, пилите. Но только до 19:00!

Как унять шумных соседей? Парламентарии вновь озаботились покоем российских граждан.

Эта «музыка» будет вечной

Жизнь в пятиэтажке с соседями-алкоголиками, любителями жаркого секса, ночными компаниями под окном и доморощенными собаководами я вспоминаю как страшный сон. Картонные стены легко пропускали пьяные песни, страстные стоны, лай собак, семейные скандалы, вой автосигнализации, верещание дрели и прочие неизбежные «прелести» скученной городской жизни. Днем это еще можно было как-то терпеть, но ночью, когда в тишине слышен любой звук, это превращалось в сущую пытку бессонницей и стрессом.

Фото: medform.net

Особенно доставали соседи слева, буйные алкаши, устраивавшие оргии по ночам. Их не смущало даже наличие в семье двух малышей, один из которых целыми днями без присмотра гулял во дворе, а второй только прибыл из роддома. Справа квартиру снимали курсанты милицейской академии, которые водили в гости разнообразных девушек и очень любили часов в пять утра включать тяжелый рок. Поэтому сначала мне пришлось установить в спальне шумоизоляционные панели, а потом - когда вежливые просьбы не шуметь по ночам оказались безуспешными - обратиться к участковому. Разыскать и дождаться визита капитана милиции стоило больших трудов и времени. Он велел написать заявление, позвонил в квартиры нарушителей, которых не было дома, и ушел еще на месяц – «принимать меры». Мер, правда, я так и не увидела: ночные гульбища продолжались.

Знакомый юрист посоветовал написать еще одно заявление – в дежурную часть РОВД. Оттуда позвонил начальник, курирующий работу участковых, расспросил о деталях и снова исчез. Третье мое заявление ушло уже в областное УВД, и только тогда что-то сдвинулось: на информацию о безнадзорных детях алкоголиков среагировала соответствующая служба, предупредившая горе-родителей о том, что малышей заберут в детдом. После этого гуляки притихли, но не упускали случая сделать мне какую-нибудь гадость – например, сломать почтовый ящик или испачкать коврик у дверей.

Фото: go64.ru

С любвеобильными курсантами все обошлось более изящно: милицейская академия прислала грозного майора, который учинил парням разнос, привел их извиняться и дал визитку со своим мобильным для случаев, если «опять будут шуметь». Курсанты оказались понятливыми и больше не рисковали. Казалось бы, можно было вздохнуть спокойно, но снизу поселился очередной «замечательный сосед», затеявший ремонт со сносом перегородок. И эта «музыка» была бы вечной, если бы я не переехала в сельскую местность...

Согласно данным контролирующих органов, в крупных городах России в зонах повышенного акустического загрязнения проживает свыше 60% горожан. В целом по РФ под действием сверхнормативного шума от 60 до 80% населения постоянно испытывают чувство дискомфорта, что значительно влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Буква закона

Озаботившись проблемой, 22 мая 2017 года фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе при проведении ремонтных работ. В случае его принятия правонарушением будут считаться действия, «нарушающие покой граждан и тишину с 22:00 до 6:00 в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения, а также в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения». Также предлагается запретить нарушение тишины при проведении строительных, ремонтных, разгрузочных и других работ с 22:00 до 7:00, в выходные и нерабочие дни. Есть и исключения: это действия по предотвращению правонарушений, ликвидации ЧС, неотложные работы, совершение религиозных обрядов и культмассовые мероприятия. Правонарушения будут наказываться штрафом в размере 1-2 тыс. руб. для граждан, 10-20 тыс. руб. для должностных лиц и 50-100 тыс. руб. для юридических лиц. Законопроект дополнит действующий в России Кодекс об административных правонарушениях.

Фото: hdinterior.ru

До этого в федеральном законодательстве административная ответственность за создание вредных шумовых воздействий в общественных и жилых зданиях, а также на придомовых территориях в ночное время отсутствовала. Эти вопросы в большинстве случаев регулировались на уровне региональных законов. А советскими «Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РСФСР», действовавшими с 1985 до 2006 года, жильцам предписывалось «не допускать действий, создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях. Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов дома. С 23.00 до 07.00 должна соблюдаться полная тишина».

Затем законодательство о тишине изменялось еще не раз. Согласно последним новациям, внесенным в закон в 2016 году, с 23:00 до 7:00 шуметь нельзя никаким способом. Просмотр телевизора на громком звуке и беседы на повышенных тонах также признаются шумом.

Фото: kp.ru

Допустимый уровень шума в многоквартирном доме днем составляет 40 децибел (дБ), ночью – 30дБ. Для сравнения: шум дорожных работ – это 100 дБ, рев мотоцикла – 90 дБ, движение на автомагистрали - 80 дБ, автомобильный клаксон – 120 дБ. Медицинские исследования показали, что человек способен переносить постоянный шум днем в 55 дБ, ночью – в 40 дБ.

Что касается ремонта в квартирах, то закон сократил его продолжительность до 8 часов в день и запретил в период с 19:00 до 7:00 и с 13:00 до 15:00. Длительность «громких» работ днем ограничена 6-ю часами непрерывного шума (к ним относятся, например, крепление фанеры на полу, штрабление, устройство или демонтаж перегородок, установка подвесного потолка и т.д.) Превышение норм дневного шума возможно максимум до 55 дБ, а сам ремонт не должен превышать 90 дней. Если эти нормы не соблюдаются, нарушителю грозит штраф.

Если «товарищ не понимает»

Мой личный опыт подсказывает, что интеллигентное увещевание соседей не шуметь ни к чему не приводит. Более того, некоторые особо хамовитые особи назло начинают стучать, орать и петь еще громче. Не стоит также намертво заваривать соседские двери автогеном, колотить молотком по батареям или шваброй по потолку или включать музыку во всю дурь – это точно такое же правонарушение, и вас вполне могут сделать козлом отпущения. Советую не ждать от соседей гуманизма: после одного-двух замечаний в момент очередной ночной оргии вызывайте наряд полиции. После прибытия людей в форме нужно потребовать составить протокол, поучаствовать в этом лично и по возможности привлечь к полезному делу единомышленников: чем больше подписей и свидетельских показаний в официальной бумаге, тем скорее будут приняты меры. Копия протокола должна быть у вас на руках. Если полицейский отказывается составлять протокол, попросите его письменно объяснить вам причину отказа, а утром обратитесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции с заявлением и причиной отказа. Более того, требуйте фиксации каждого вашего вызова в дежурной части.

Фото: vladtime.ru

В случае, если «товарищ не понимает» абсолютно ничего, вам предстоит нелегкая работенка по сбору кипы документов для последующего обращения в суд с иском о выселении злостного нарушителя из квартиры. Имейте в виду, что по собственной инициативе в суд с таким заявлением вы пойти не можете: для этого нужно обратиться в правоохранительные органы, а затем в местную администрацию. Также потребуется побывать в санитарно-эпидемиологической станции для получения акта осмотра помещения нарушителя, в коммунальных службах – для выяснения факта задолженности по платежам, собрать другие письменные доказательства нарушения порядка. И помните, что собственник не может быть выселен из своего жилья в случае, если оно у него является единственным. Поэтому вызов шумного соседа в суд – скорее мера серьезного психологического воздействия.

Если вас донимает дневной шум, обращаться надо в местные органы Роспотребнадзора и ссылаться на отечественный СанПиН. Например, у соседей слишком «громкий» кондиционер ревет днем и ночью, как раненый медведь. Знайте, что установка кондиционера в многоквартирном доме допускается только с согласия соседей, днем он должен шуметь максимум на 79 децибел, ночью – по общей норме. При нарушении этих правил можно обратиться как в Роспотребнадзор, так и в жилищную инспекцию.

Крики, свист и пение

Юрисконсульт частной юридической консультации Наталья Позднякова специально для агентства «НовостиВолгограда.ру» уточнила, что в нашем регионе права граждан на спокойный сон регулируются Законами Волгоградской области от 12.11.2012 N 136-ОД и от 28.03.2014 N 42-ОД. Статья 14.9 «Нарушение тишины и покоя граждан» запрещает противоправные действия «в жилых домах и подъездах, на улицах и дворовых территориях, в медицинских организациях и оздоровительных организациях, на территориях дачных массивов и других мест отдыха граждан с 22.00 часов до 7.00 часов следующего дня, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения».

Фото: nabludatel.ru

Наталья Васильевна, что понимается под «нарушением тишины и покоя граждан»?

В статье 14.9 эти действия приведены совершенно конкретно. Процитирую основные пункты: а) использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках и др.), в летних ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; в) неотключение после неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; д) производство ремонтных, строительных, погрузо-разгрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Какое наказание за это предусмотрено?

Для граждан - предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - штраф от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц – штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Повторные нарушения повлекут за собой более значительные штрафы.

К словам юриста добавлю: конечно, можно наказать «шумных террористов» и рублем, и выселением из квартиры. Но лучше не трепать друг другу нервы и помнить, что за вашей стеной - не пустыня, где можно производить любые звуки. За стеной живут люди – с семьями, детьми, стариками, инвалидами – которые могут не разделять вашей «громкой» любви к ночным вечеринкам и футбольным матчам. Относитесь к соседям уважительно, и они наверняка ответят вам тем же.