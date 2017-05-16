На туристический форум в Волгоград участники приехали со всей России

Более 400 представителей туристического бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя и Казани, Самары и Тольятти, Саратова и других городов России встретились, чтобы обсудить перспективы развития внутреннего и въездного туризма в России

Крупный межрегиональный туристический форум начал свою работу в минувший понедельник. Насыщенная программа ждет всех участников, сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном Агентстве развития туризма.