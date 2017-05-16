На туристический форум в Волгоград участники приехали со всей России
Сегодня, 13:58ОбществоФото: russikatour.ru
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Более 400 представителей туристического бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга, Севастополя и Казани, Самары и Тольятти, Саратова и других городов России встретились, чтобы обсудить перспективы развития внутреннего и въездного туризма в России
Крупный межрегиональный туристический форум начал свою работу в минувший понедельник. Насыщенная программа ждет всех участников, сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном Агентстве развития туризма.
Организаторы мероприятия подготовили пространство не только для конференций, тематических круглых столов и обучающих семинаров, но и для мастер-классов. Особое внимание участники форума планируют уделить вопросам событийного туризма и инновациям гостиничного и ресторанного бизнеса, что очень актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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