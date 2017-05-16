Министерство юстиции предлагает взыскать единственное жилье у алиментщиков

Минюст по предложению Госдумы скорректировал законопроект, позволяющий лишать должников единственного жилья.

Напомним, поправки в ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ были предложены ведомством в начале года и вызвали большой общественный резонанс. После общественного обсуждения ведомству было предложено доработать законопроект.

Как сообщает областной комитет ЖКХ и ТЭК, в новой редакции документа взыскание на принадлежащее должнику на праве собственности единственное жилое помещение обращается только на основании определения суда и только по социально значимым исполнительным производствам, например у неплательщиков алиментов. То есть у должников за услуги ЖКХ или по кредитам изымать жилье не будут.

По законопроекту Минюста изъять единственное жилье можно, если оно более чем вдвое превышает социальную норму (в разных муниципалитетах – от 14 до 18 кв. м на члена семьи), а обязательства должника составляют более 5% стоимости жилья.

Далее, судя по предложенным поправкам, после продажи конфискованного жилого помещения должнику и членам его семьи полагается определенная судом сумма, которой должно быть достаточно для приобретения иного жилого помещения, пригодного для проживания. И уже из оставшихся денежных средств, вырученных от продажи имущества, выплачивается задолженность взыскателю.