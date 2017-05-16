«МегаФон» компенсирует абонентам сбой связи

Сбой в работе сети «МегаФон» и его дочерней компании Yota оставил без связи в минувшую пятницу не только абонентов Москвы и Подмосковья, но и пользователей сети Поволжья и Центральной России.

Как сообщает пресс-служба сотовой компании каждый абонент вправе воспользоваться одним из предложенных вариантов. Первый - это 50 минут голосовой связи плюс 1 Гигабайт трафика. Второй - 2 Гигабайта трафика. Третий - бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ». Как говорится, учли все возможные пожелания и предпочтения своих клиентов.