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Как жильцы пострадавшего дома квартиры выбирали
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Как жильцы пострадавшего дома квартиры выбирали
Сегодня, 09:33ОбществоМарина СабадашФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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