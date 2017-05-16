Как жильцы пострадавшего дома квартиры выбирали

Цена за квадратный метр не выше 35 тысяч рублей, застройщики готовы работать с сертификатами – таким условиям отвечают предложенные новостройки. У собственников свои запросы и касаются они внешних характеристик – чтобы потолки высокие, комнаты просторные, развитая инфраструктура.
- Предложили квартиры в четырех жилых комплексах. В нескольких есть отличные варианты. Там и кладовка большая, и коридор – как у нас были. Еще и гардероб вдобавок, - делится впечатлениями Анна Сайкина.
Большинство многоэтажек сданы. Все квартиры с отделкой «под ключ» - заселяйся хоть сейчас. Но жильцы с решением не торопятся, говорят, что в таком вопросе спешка ни к чему. Есть даже те, кто расширил поиск и теперь штудирует рынок вторичного жилья.
- Будет ли успех… Сложно сказать, есть некоторые сомнения. В основном же за наличку покупают, на банковскую карту перевод делают, а мы можем только сертификат предложить, - рассуждает Андрей Болдов.
Но все же поездка оказалась результативной – некоторые все же нашли ту самую квартиру, в которой готовы начать жизнь с чистого листа. Среди них Татьяна Рахманова. С заселением придется подождать до нового года – дом находится на этапе возведения.
- К первому декабря обещают сдать. Нас жильцы соседних многоэтажек пускали к себе планировку смотреть. Мне очень понравилась. Лоджия есть – моя мечта (смеется). Район тихий, ухоженный, магистраль далеко. Но инфраструктуру надо наладить: транспорта больше пустить, поликлинику построить, детский сад, магазины. Застройщик уверил, что все учреждения параллельно с домом строятся, - рассказывает Татьяна Рахманова.
Сегодня жильцы дома №60 в раздумьях не только о квартире, но и о ее обустройстве. Мебель, бытовая техника, элементы декора – на покупку необходимых вещей деньги отложены. Это те средства, которые были выделены пострадавшим из областного и городского бюджета: 50 тысяч на семью и по 10 на человека. В ближайшее время собственников ждет еще одна выплата – компенсация за утраченное имущество.