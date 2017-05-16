К палласовскому селу Старая Иванцовка проведут новую 7-километровую дорогу

В Палласовском районе дорожные строители планируют уже в июле этого года сдать новую семикилометровую дорогу к селу Старая Иванцовка.

В настоящее время на объекте завершено устройство насыпи, и теперь ведутся щебеночные работы. На отдельных участках даже укладывается верхний слой асфальтобетона, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации региона.

По словам местных жителей, новую дорогу они ждали почти тридцать лет. К селу, где проживают более 600 человек, в непогоду практически невозможно было добраться.

Асфальтированная трасса сделает жизнь в поселении более комфортной. По просьбе жителей она дойдет до центра села.

«Благодаря активному участию района в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в прошлом году были построены дороги к поселкам Заливной и Калашники общей протяженностью девять километров. Еще два километра дорог было построено в поселке Новостройка. В этом году прокладывается автотрасса к Старой Иванцовке. Это дает возможности для комплексного развития территорий Палласовского района»,— отметил глава администрации Палласовского муниципального района Вячеслав Толмачев.