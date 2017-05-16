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К палласовскому селу Старая Иванцовка проведут новую 7-километровую дорогу
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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К палласовскому селу Старая Иванцовка проведут новую 7-километровую дорогу
Сегодня, 13:30ОбществоФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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