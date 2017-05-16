Функционал интерактивного музея «Россия. Моя история» будет расширен

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил стройплощадку, на которой возводится интерактивный музей «Россия. Моя история». Наш регион вошел в число первых в России, где создается подобное учреждение.

В пойме реки Царица работы по строительству нового современного музея ведутся полным ходом. На сегодняшний день уже завершен монтаж железобетонных колонн, перекрытий и металлоконструкций, выполнены ограждающие конструкции наружных стен и сформировано бетонное основание под полы. Сейчас ведутся работы по устройству силового электрооборудования, систем пожаротушения, водопровода.

- Проделанный объем работы, который мы сегодня видим и темпы работ впечатляют, - заметил губернатор. - Насытить огромное помещение в 7 тысяч квадратных метров коммуникациями - задача амбициозная, но сроки открытия не убираем.

По плану, открытие музея должно состояться к концу года. До августа стоит задача завершить общестроительные работы, затем начнется оформление музея и его «наполнение» - создание собственно экспозиции. Параллельно со строительством сейчас идет закупка оборудования и формирование контента. Рабочая группа, утвержденная региональным комитетом культуры, занимается сбором материалов. В информационный блок музея, посвященный истории нашего региона с древнейших времен до наших дней, занимаются сотрудники музеев региона и Волгоградской областной библиотеки им. Горького. Исторические факт будут представлены с помощью современных технологий — голограмм, проекций, сенсорных экранов, «трехмерных» видеопанелей, лайтбоксов.

Помимо выставочных залов, в музее предусмотрен и лекторий на 130 мест. Все это пространство необходимо задействовать как можно более полно, отметил сегодня губернатор.

- Музей необходимо использовать не только под экспозиции, но для проведения массовых мероприятий, в которых бы могли участвовать до тысячи человек - сказал Андрей Бочаров.

В связи с этим перед строителями поставлены новые задачи, в частности, по оснащению помещений коммуникациями. Но в ходе инспекции глава региона выразил уверенность, что все они будут выполнены в срок и качественно.