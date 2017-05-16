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Фестиваль косплееров в Волжском посетили 500 человек
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Фестиваль косплееров в Волжском посетили 500 человек
Сегодня, 12:15ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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