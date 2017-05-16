Фестиваль косплееров в Волжском посетили 500 человек

Вообще косплей - это костюмированная игра, родившаяся в Японии среди фанатов аниме и манги. Но для поклонников этой субкультуры косплей - это и способ самовыражения, и коммуникации с окружающими.
Подобные молодежные фестивали в Волжском год от года становятся все популярнее - в этот раз его участниками стали около 90 косплееров из разных городов страны. А посмотреть на них собралось почти 400 человек.
В рамках фестиваля были не только дефиле косплееров, но и квесты, конкурсы скетч-арта и интерактивные стенды с играми, рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организаторы- клуб кросс-культурного творчества «Инари».
А в фойе дворца культуры работала ярмарка атрибутики косплееров, где каждый желающий мог приобрести на память символичную вещицу праздника.