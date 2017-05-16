Елена Хан признана лучшим педагогом-психологом региона

В Волгограде завершился областной конкурс «Лучший педагог-психолог года».

Организаторы конкурса – комитет образования и науки Волгоградской области, региональный профсоюз работников народного образования и науки и областное отделение «Федерации психологов образования России».

Финальные испытания областного конкурса «Лучший педагог-психолог года» прошли в волгоградских гимназиях №№17 и 5. В творческом задании педагоги-психологи региона представляли свою визитную карточку, а профессиональный конкурс состоял из двух этапов: на теоретическом нужно было защитить психолого-педагогические технологии, а в ходе практической части конкурса провести открытое занятие с детьми.

В итоге победителем конкурса профессионального мастерства стала педагог-психолог детсада №8 «Матрешка» г. Волжского Елена Хан. На втором месте - Ольга Никифорова из школы №58 Советского района Волгограда, на третьем - Екатерина Шкуратова из Новониколаевской школы №1 имени Левченко.