Для органов опеки разработают инструкцию по изъятию детей из семей

Согласно документу, который министерство планирует подготовить до конца этого года, чиновникам будет позволено изымать детей из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка, пишут сегодня «Известия».
Поручение на разработку инструкции министерство получило по итогам заседания правительственного совета под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей вопросы социальной политики.
Председатель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская надеется, что после издания соответствующей инструкции прекратятся изъятия детей из-за грязных полов в квартире или пустых полок холодильника.
«Сейчас у органов опеки практически неограниченные полномочия, и действуют они на свое усмотрение. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка», — пояснила Альшанская.