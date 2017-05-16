Для органов опеки разработают инструкцию по изъятию детей из семей

Министерство образования и науки РФ разработает инструкцию, которой должны будут руководствоваться органы опеки при изъятии детей из семей.

Согласно документу, который министерство планирует подготовить до конца этого года, чиновникам будет позволено изымать детей из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка, пишут сегодня «Известия».

Поручение на разработку инструкции министерство получило по итогам заседания правительственного совета под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей вопросы социальной политики.

Председатель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская надеется, что после издания соответствующей инструкции прекратятся изъятия детей из-за грязных полов в квартире или пустых полок холодильника.