Автобусы «Питеравто» набирают популярность, но как повод для шуток

Тысячам волгоградцев, которые вот уже почти полтора месяца изнутри наблюдают за обкаткой новой транспортной схемы, похоже, ничего не остается, как шутить и иронизировать.

Владельцы ликвидированных маршрутов терпят в суде поражение за поражением, автопробег протестной маршрутки в Москву с более чем шестью тысячами обращений в защиту этого вида пассажирского транспорта результата не дал. Даже мартовский автопробег «ГАЗелей» и микроавтобусов с юга на север Волгограда не переубедил разработчиков транспортной схемы предоставить мелким перевозчикам право честно конкурировать с иногородним монополистом.

Между тем, качество услуг, которое предоставляет ООО «Волгоградский автобусный парк», уже не раз становилось поводом для шуток. Автобусы оказались слишком хрупкими для убитых и убивающих транспорт волгоградских дорог. Эту хрупкость «ЛиАЗов» подчеркнул и известный камышинский интернет-мультипикатор Snowman, создавший мультипликационную зарисовку.

Ролик построен как диалог Волгограда и Санкт-Петербурга и очень точно, по мнению оценивших это видео пользователей, отражает ситуацию с внедрением новой транспортной схемы в Волгограде.

Видео Видео: Камышин VG Film, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

- О, привет Волгоград! С чем пожаловал?

- С автобусами, которые ты мне "впарил" и которые постоянно ломаются, как девочки на первом свидании. То двигатели глохнут, то колеса взрываются.