Автобусы «Питеравто» набирают популярность, но как повод для шуток

Владельцы ликвидированных маршрутов терпят в суде поражение за поражением, автопробег протестной маршрутки в Москву с более чем шестью тысячами обращений в защиту этого вида пассажирского транспорта результата не дал. Даже мартовский автопробег «ГАЗелей» и микроавтобусов с юга на север Волгограда не переубедил разработчиков транспортной схемы предоставить мелким перевозчикам право честно конкурировать с иногородним монополистом.
Между тем, качество услуг, которое предоставляет ООО «Волгоградский автобусный парк», уже не раз становилось поводом для шуток. Автобусы оказались слишком хрупкими для убитых и убивающих транспорт волгоградских дорог. Эту хрупкость «ЛиАЗов» подчеркнул и известный камышинский интернет-мультипикатор Snowman, создавший мультипликационную зарисовку.
Ролик построен как диалог Волгограда и Санкт-Петербурга и очень точно, по мнению оценивших это видео пользователей, отражает ситуацию с внедрением новой транспортной схемы в Волгограде.
- О, привет Волгоград! С чем пожаловал?
- С автобусами, которые ты мне "впарил" и которые постоянно ломаются, как девочки на первом свидании. То двигатели глохнут, то колеса взрываются.
Далее диалог продолжается в той же шутливой форме, которая позволяет сказать несколько больше, чем обычно могут позволить себе официальные СМИ. Ролик под названием «Новые автобусы Волгограда» менее чем за сутки посмотрели уже несколько тысяч человек.