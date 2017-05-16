14 семей из разрушенного дома уже выбрали себе новые квартиры

Их стоимость будет рассчитываться исходя из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр утраченной жилплощади. На эти деньги люди смогут подобрать себе квартиры с отделкой под «ключ», сообщили в пресс-службе областной администрации.
14 семей с жильем уже определились - они выбрали себе квартиры в новых жилых комплексах в Кировском, Советском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Остальные пока подбирают варианты.
Напомним, 16 мая в результате взрыва бытового газа дом №60 по Университетскому проспекту оказался частично разрушен. Его было решено снести. Жители 45 квартир остались без крова. Сейчас дом огорожен и охраняется, пока специалисты решают, каким образом будет осуществлен снос здания. Строить новое жилье на этом месте эксперты не рекомендуют.