14 семей из разрушенного дома уже выбрали себе новые квартиры

В течение этой недели должны быть завершены все процедуры по подготовке документации, и до 1 июля жители пострадавшего от взрыва газа дома №60 по Университетскому проспекту получат на руки сертификаты на новое жилье.

Их стоимость будет рассчитываться исходя из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр утраченной жилплощади. На эти деньги люди смогут подобрать себе квартиры с отделкой под «ключ», сообщили в пресс-службе областной администрации.

14 семей с жильем уже определились - они выбрали себе квартиры в новых жилых комплексах в Кировском, Советском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Остальные пока подбирают варианты.