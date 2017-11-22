Всей семьей за здоровьем: в Волгограде прошли веселые старты

Состязания прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартанец» Тракторозаводского района. В эстафете приняли участие 21 команда в составе трех человек - папа, мама и ребенок.

Вместе им предстояло пройти пять испытаний на силу, ловкость и выносливость. В этом случае залог успеха не только физические качества, но и поддержка близких.

- Ребенку важно, чтобы рядом были и папа, и мама, и чтобы они вместе с ним стремились к победе, - цитирует волгоградца Алексея Курышева пресс-служба Волгоградской городской Думы, - Ну и это просто веселый, хороший и интересный способ поздравить наших мам в преддверии праздника.

Действительно, веселые старты посвятили Дню матери, поэтому мужчины очень старались порадовать участниц женского пола своими успехами.

К примеру, Ирине Жузляковой сын и супруг подарили победу. В прошлом году они уже принимали участие в семейной эстафете, но тогда не хватило чуть-чуть баллов — заняли второе место.

Сегодня удалось улучшить прежний результат и взойти на первую ступень пьедестала. Как признались победители: все получилось, потому что маме пообещали, а обещания надо выполнять.