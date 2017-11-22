Волгоградского сторонника Мальцева отправили на принудительное обследование

Координатор Международного правозащитного альянса в Волгоградской области и член правозащитного совета Волгограда Анатолий Болтыхов был задержан еще 17 ноября.

По версии, озвученной в СМИ женой Анатолия Болтыхова, ее муж 17 ноября ремонтировал машину и взял домой подзарядить аккумулятор. По пути домой на улице он был остановлен полицейскими, которые попросили пройти его в отделение для проверки личности – возникло подозрение, что аккумулятор мог быть украден.

Затем в отделе полиции Болтыхову вызвали бригаду психиатрической помощи. В первый раз медики его осмотрели и уехали, а затем вернулись и забрали мужа в больницу, утверждает супруга активиста.

Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», основанием для обязательной госпитализации послужило определение Дзержинского районного суда, в котором приводятся показания полицейских и врачей о неадекватном поведении задержанного и его слова о захвате власти.

В стенах психиатрической больницы №2 накануне состоялось выездное заседание суда, по решению которого Болтыхову назначено принудительное обследование.

При этом точные сроки его проведения достаточные для постановки диагноза определят медики.