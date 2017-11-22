Волгоградского сторонника Мальцева отправили на принудительное обследование
По версии, озвученной в СМИ женой Анатолия Болтыхова, ее муж 17 ноября ремонтировал машину и взял домой подзарядить аккумулятор. По пути домой на улице он был остановлен полицейскими, которые попросили пройти его в отделение для проверки личности – возникло подозрение, что аккумулятор мог быть украден.
Затем в отделе полиции Болтыхову вызвали бригаду психиатрической помощи. В первый раз медики его осмотрели и уехали, а затем вернулись и забрали мужа в больницу, утверждает супруга активиста.
Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», основанием для обязательной госпитализации послужило определение Дзержинского районного суда, в котором приводятся показания полицейских и врачей о неадекватном поведении задержанного и его слова о захвате власти.
В стенах психиатрической больницы №2 накануне состоялось выездное заседание суда, по решению которого Болтыхову назначено принудительное обследование.
При этом точные сроки его проведения достаточные для постановки диагноза определят медики.
Напомним, что Анатолий Болтыхов, поддерживающий взгляды оппозиционера Вячеслава Мальцева (последний уехал из России), являлся активным участником «Русских маршей», а также протестных акций. 5 ноября Болтыхов открыто заявлял о победе революции в Волгограде – вместе со сторонниками он прошествовал к зданию мэрии, областной администрации и других органов власти, а также правоохранительных ведомств и заявил о необходимости «восстановлении конституционного порядка в Волгограде и Волгоградской области».
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