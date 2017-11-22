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Волгоградского сторонника Мальцева отправили на принудительное обследование
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградского сторонника Мальцева отправили на принудительное обследование

Сегодня, 16:06ОбществоВиталий КошелевФото: ru.espreso.tv
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