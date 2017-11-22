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Волгоград и Витебск могут стать городами-побратимами
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоград и Витебск могут стать городами-побратимами

Сегодня, 18:15ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба Волгоградской городской Думы
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