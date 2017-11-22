Волгоград и Витебск могут стать городами-побратимами

В Волгоградский регион с официальным визитом прибыла делегация Витебской области Республики Беларусь. Сегодня глава города Андрей Косолапов и первый заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета Валентин Цветков обсудили дальнейшие планы по двустороннему сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Волгоградской городской Думы, Соглашение о сотрудничестве между Волгоградом и Витебском в сфере экономики, образования, культуры, искусства, спорта, туризма было подписано в Витебске 15 июля 2017 года.

Сегодня стороны утвердили и скрепили подписями план мероприятий на 2017-2018 годы. В списке значится более 40 пунктов - видеоконференций с участием представителей бизнеса и деловых кругов Волгограда и Витебска, развитие туристических маршрутов между городами, проведение педагогических он-лайн конференций, международных музыкальных фестивалей, спортивных соревнований, конкурса сочинений учащихся образовательных учреждений, посвященного 75-летию Сталинградской победы, обмен студенческими отрядами.