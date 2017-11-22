Волгоград и Витебск могут стать городами-побратимами
Как сообщает пресс-служба Волгоградской городской Думы, Соглашение о сотрудничестве между Волгоградом и Витебском в сфере экономики, образования, культуры, искусства, спорта, туризма было подписано в Витебске 15 июля 2017 года.
Сегодня стороны утвердили и скрепили подписями план мероприятий на 2017-2018 годы. В списке значится более 40 пунктов - видеоконференций с участием представителей бизнеса и деловых кругов Волгограда и Витебска, развитие туристических маршрутов между городами, проведение педагогических он-лайн конференций, международных музыкальных фестивалей, спортивных соревнований, конкурса сочинений учащихся образовательных учреждений, посвященного 75-летию Сталинградской победы, обмен студенческими отрядами.
В завершение встречи Андрей Косолапов и Валентин Цветков подчеркнули, что оба города нацелены на активное сотрудничество, одним из результатов которого может стать подписание официального документа о породнении. В этом случае белорусский Витебск станет 46-м городом-побратимом Волгограда.
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