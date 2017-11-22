В музее Машкова расскажут о фронтовом юморе и оружии Сталинградской битвы

С сегодняшнего дня в выставочном зале Волгоградского музея Машкова стартует цикл просветительских мероприятий, посвященных Сталинградской битве.

Проект проходит в экспозиционном пространстве открывшейся на днях уникальной выставки «Сталинградская хроника».

Сталинградская битва, несмотря на то, что со времени ее окончания прошло 75 лет, до сих пор дает о себе знать. Одни из последних событий - это истории с бронекатором-БК31, и с раскопками захоронения времен Сталинградской битвы около бывшего парка ВГТЗ на Нижнем Тракторном. Поэтому тема Сталинградской битвы актуальна как никогда, и подобные просветительские мероприятия, в которые входят и лекции, и творческие занятия для детей более полно раскрывают тему Сталинградской битвы. А проведение мероприятий в выставочном зале среди произведений искусства создает особую атмосферу причастности к тем военным событиям и является идеальным «иллюстративным рядом» для лекций.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Учитывая, что «Сталинградская хроника» межмузейный проект, в программе принимают участие как специалисты Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова, так и музея-заповедника «Сталинградская битва».

Сегодня 22 ноября в 16:00 в выставочном зале интересную лекцию по теме «Оружие Сталинградской битвы» прочтет хранитель фондов Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Иван Коротков.

28 ноября с 16:00 в выставочном зале состоится лекция «Солдат Сталинграда. История и культура фронтовой повседневности», которую прочтут сотрудники Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» - Владимир Куликов и Антон Артамонов.

- Несмотря на молодость, это одни из основателей движения реконструкторов — без них не обходится ни одно историческое воссоздание событий, связанных с пленением Паулюса, - рассказывает куратор выставки «Сталинградская хроника» Елена Огаркова. - Очень рекомендую посетить, потому как ведущие принесут вещи из своих коллекций и расскажут о бытовой стороне солдатской жизни: об обмундировании, наградах, что солдаты носили в вещмешке, что ели и о других аспектах повседневности.

6 декабря в 16:00 состоится лекция по необычной «Война и 99 оттенков русского смеха». Ее проводит сам куратор выставки — старший научный сотрудник музея Машкова Елена Огаркова. В течение двух лет специалист исследовала фронтовую сатиру и юмор и с этой темой выиграла научный грант. Это оригинальная несмотря на парадоксальность тема, всегда вызывала интерес.

Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Известный в научной среде специалист — зав. отделом экспозиционо-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева 13 декабря в 16:00 расскажет обо всех «Проектах восстановления Сталинграда».