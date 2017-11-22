В 2018 году в Волгограде продолжится развитие сети МФЦ

Накануне в Волгограде прошло заседание общественного совета при региональном комитете экономической политики. На нём обсуждался прогноз развития Волгоградской области на следующий год, а также рассматривались вопросы, связанные с работой сети многофункциональных центров.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного профильного комитета, в рассмотрении прогноза социально-экономического прогноза на 2018 год приняли участие ведущие эксперты региона, представители вузов и общественных организаций. Они изучили планы ведомства на ближайшее будущее и озвучили несколько рекомендаций.

Участники заседания отметили, что среди главных направлений политики региональных властей в следующем году будут защита социально уязвимых категорий населения, реализация значимых инфраструктурных проектов и подготовка к масштабным мероприятиям — чемпионату мира по футболу и празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве. По мнению экспертов, приоритеты областного экономического ведомства в целом распределены верно.