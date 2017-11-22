В 2018 году в Волгограде продолжится развитие сети МФЦ
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного профильного комитета, в рассмотрении прогноза социально-экономического прогноза на 2018 год приняли участие ведущие эксперты региона, представители вузов и общественных организаций. Они изучили планы ведомства на ближайшее будущее и озвучили несколько рекомендаций.
Участники заседания отметили, что среди главных направлений политики региональных властей в следующем году будут защита социально уязвимых категорий населения, реализация значимых инфраструктурных проектов и подготовка к масштабным мероприятиям — чемпионату мира по футболу и празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве. По мнению экспертов, приоритеты областного экономического ведомства в целом распределены верно.
Особое внимание в рамках заседания было уделено развитию сети МФЦ и повышению качества обслуживания в центрах «единого окна». Сейчас по всей Волгоградской области насчитывается 48 многофункциональных центров и 235 их территориальных подразделений; 1 декабря в Волжском откроется ещё один специализированный «Центр для бизнеса». На сегодняшний день доступ к услугам МФЦ имеют 98% жителей региона. Члены общественного совета подчеркнули, что в следующем году планируется довести этот показатель до 100% и обеспечить дальнейшее совершенствование работы сети.
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