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В 2018 году в Волгограде продолжится развитие сети МФЦ
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В 2018 году в Волгограде продолжится развитие сети МФЦ

Сегодня, 18:05ОбществоНикита ДробныФото: rimorye24.ru
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