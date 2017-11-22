Красоту голоса Дмитрия Хворостовского помнят в Волгограде

Сегодня утром скончался выдающийся оперный певец современности Дмитрий Хворостовский.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на РБК, по информации родственников Дмитрия Хворостовского, артист умер в кругу семьи рано утром 22 ноября «после двух с половиной лет борьбы с раком мозга».

16 октября Хворостовскому исполнилось 55 лет. С юбилеем его поздравил Президент России Владимир Путин. Прошло совсем немного времени, и певца не стало. «Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами», - теперь говоряn о певце.

Для Волгограда Дмитрий Хворостовский не чужой человек. Впервые в нашем городе оперная звезда мировой величины выступил в июне 2005 года на Площади Павших борцов. Это был благотворительный концерт «Песни военных лет». Мероприятие посвящалось 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошло в рамках гастрольного тура по городам-героям России. Это был масштабный проект — симфонический оркестр, хор, установленный партер на 1100 мест. Все, кому посчастливилось быть на том концерте, никогда не забудут талант Хворостовского. Все единодушно отмечали — он поет не только голосом, но и сердцем, и душой.

Потом исполнитель выступал на праздничном концерте перед ветеранами войны 2 февраля 2013 года в волгоградском Дворце спорта профсоюзов. И снова песни военных лет в его исполнении никого не оставили равнодушным.

О болезни одного из ярчайших оперных исполнителей современности стало известно в 2015 году. Дмитрий Хворостовский в Лондоне прошел несколько курсов химиотерапии. Ему стало лучше и он сразу продолжил выступления, но в декабре прошлого года здоровье певца снова ухудшилось и он уже не вернулся на сцену.

Артист родился в 1962 году в Красноярске. В 1982 году он окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища им. Горького, а в середине 1980-х годов — вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. В 1988 году Дмитрий Хворостовский ярко заявил о себе на Международном вокальном конкурс в Тулузе, а в следующем году - одерживал победу на престижном вокальном конкурсе в Кардиффе. Судьбоносным, по мнению РБК, является его дебют в «Пиковой даме» Чайковского в Опере Ниццы. После этого Хворостовский начинает выступать на ведущих оперных сценах мира - от «Ковент Гарден» до Венской государственной оперы и «Ла Скала».