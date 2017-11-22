Количество «учтённых» наркоманов в Волгограде снизилось на 18%
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, на заседании рассматривались промежуточные итоги работы по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с оборотом наркотиков, а также по реализации программ, касающихся реабилитации наркозависимых. Члены комиссии отметили, что с начала текущего года в регионе на 18% снизилось количество наркоманов, официально состоящих на медицинском учёте. При реабилитации и ресоциализации жителей области, готовых отказаться от употребления запрещённых веществ, активно применялись альтернативные методики и использовалась помощь некоммерческих благотворительных организаций.
Участники заседания также подчеркнули, что по всей области претворяются в жизнь целевые программы по борьбе с наркоманией. Бывшим наркозависимым, стремящимся вернуться к нормальной жизни, оказывают бесплатную помощь; НКО, поддерживающие реабилитационные программы, получают из регионального бюджета компенсации расходов. Продолжается и профилактическая информационная кампания — с начала года в различных информационных акциях приняли участие около тридцати тысяч молодых волгоградцев.
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