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Количество «учтённых» наркоманов в Волгограде снизилось на 18%
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Количество «учтённых» наркоманов в Волгограде снизилось на 18%

Сегодня, 10:14ОбществоНикита ДробныФото: ritty.ru
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