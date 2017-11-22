Количество «учтённых» наркоманов в Волгограде снизилось на 18%

Накануне в Волгограде состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии. В нём приняли участие вице-губернатор Евгений Харичкин, представители надзорных ведомств, правоохранительных органов и областных профильных комитетов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, на заседании рассматривались промежуточные итоги работы по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с оборотом наркотиков, а также по реализации программ, касающихся реабилитации наркозависимых. Члены комиссии отметили, что с начала текущего года в регионе на 18% снизилось количество наркоманов, официально состоящих на медицинском учёте. При реабилитации и ресоциализации жителей области, готовых отказаться от употребления запрещённых веществ, активно применялись альтернативные методики и использовалась помощь некоммерческих благотворительных организаций.