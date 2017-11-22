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Камышин получит около 5 млн рублей на обновление кинозала в центре «Дружба»
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Камышин получит около 5 млн рублей на обновление кинозала в центре «Дружба»

Сегодня, 10:02ОбществоСтанислав ЛопатинФото: ddk-kam.ru
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