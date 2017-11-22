Камышин получит около 5 млн рублей на обновление кинозала в центре «Дружба»

До конца этого года в города Камышин поступят средства из отечественного Фонда кино на модернизацию кинозала в Центре культуры и досуга «Дружба».

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии намерен поддержать 202 кинотеатра в российских городах с населением до 500 тысяч жителей. На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе.

Центр культуры и досуга «Дружба» города Камышина вошло в перечень организаций, которые получат средства на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Камышина, центру будет выделена субсидия в размере 4 744 700 рублей.

«На эти средства будет переоборудован малый зал, приобретут цифровое оборудование и установят новые кресла. В кинотеатре «Дружба» появится еще один современный цифровой кинозал, что позволит расширить репертуар кинотеатра. И у камышинского зрителя появится выбор среди разножанрового, разновозрастного, как отечественного, так и зарубежного кино», – отметил глава администрации городского округа – город Камышин Станислав Зинченко.