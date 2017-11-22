Из грязи в князи: волгоградские хулиганы превратили «Жигули» в кабриолет

В Красноармейском районе появились хулиганы с тягой к прекрасному. Не каждому дано сделать из детища отечественного автопрома дизайнерскую иномарку. А вот «умельцам», орудовавшим на улице Удмуртской, это труда не составило.

Вместо того, чтобы примитивно снимать колеса, они аккуратно срезали с «Жигули» верхнюю часть — крышу, капот, багажник. Удалось спилить дверь, забрать «внутренности» салона, детали — от аккумулятора до бачка омывателя.

Глядя на фотографию в соцсетях, волгоградцы решили, что модификации пошли машине на пользу. Издалека «классика» стала напоминать один из кабриолетов Bentley — стоит только его довести до ума. Поставить хороший двигатель, лобовое стекло, провести кузовные работы - и эксклюзив готов.

Фото: Ольга Яяяя, https://vk.com/ghest_volgograd

Пользователи даже кинулись на помощь хозяину и стали придумывать марку гибрида. «Lambaжигули», «Кабрижуль» - спорили в комментариях за лучшее название новой модели.

Пригодятся ли советы хозяину — большой вопрос. Хоть машина и крепкая, на колесах, складывается ощущение, что она все же простаивает некоторое время.

А вот владельцу машины из Советского района повезло меньше. Воришки сняли и утащили все четыре колеса с любимой ВАЗ 2113. Особо о сохранности автомобиля не беспокоились — авто просто плюхнулось на «брюхо».

Фото: Геннадий Ткаченко, https://vk.com/ghest_volgograd

- Раньше хоть на кирпичики ставили, чтобы кузов не испортить, а сейчас даже кирпичики найти не могут, - возмутились несколько пользователей.