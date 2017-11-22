Из грязи в князи: волгоградские хулиганы превратили «Жигули» в кабриолет
Вместо того, чтобы примитивно снимать колеса, они аккуратно срезали с «Жигули» верхнюю часть — крышу, капот, багажник. Удалось спилить дверь, забрать «внутренности» салона, детали — от аккумулятора до бачка омывателя.
Глядя на фотографию в соцсетях, волгоградцы решили, что модификации пошли машине на пользу. Издалека «классика» стала напоминать один из кабриолетов Bentley — стоит только его довести до ума. Поставить хороший двигатель, лобовое стекло, провести кузовные работы - и эксклюзив готов.
Пользователи даже кинулись на помощь хозяину и стали придумывать марку гибрида. «Lambaжигули», «Кабрижуль» - спорили в комментариях за лучшее название новой модели.
Пригодятся ли советы хозяину — большой вопрос. Хоть машина и крепкая, на колесах, складывается ощущение, что она все же простаивает некоторое время.
А вот владельцу машины из Советского района повезло меньше. Воришки сняли и утащили все четыре колеса с любимой ВАЗ 2113. Особо о сохранности автомобиля не беспокоились — авто просто плюхнулось на «брюхо».
- Раньше хоть на кирпичики ставили, чтобы кузов не испортить, а сейчас даже кирпичики найти не могут, - возмутились несколько пользователей.
Знатоки же посоветовали поставить специальные болты, которые не открутить без определенного «ключика-насадки». На войне, как говорится, все средства хороши.
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