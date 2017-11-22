Экологи региона - за Новый год с искусственной елкой

В природном парке «Цимлянские пески» начался межрайонный конкурс «Экологическая елочка». В этом году он проводится уже в седьмой раз.

Его цель — пропаганда бережного отношения к хвойным насаждениям и использования в новогодние праздники искусственных елей, что спасет тысячи деревьев от бесполезной вырубки, сообщили в пресс-службе облкомприроды. Сотрудники природного парка «Цимлянские пески» хотят показать детям, что задействовав фантазию, потратив немного времени и смастерив ель своими руками, тем самым можно продлить жизнь настоящему живому дереву.

Поэтому главное условие конкурса — все представленные на него елочки и игрушки должны быть изготовлены на основе природных и вторичных материалов. О своем участии в конкурсе «Экологическая елочка» уже заявили воспитанники нескольких образовательных учреждений Чернышковского и Суровикинского районов.