Автоинспекторы призвали водителей к осторожности из-за ухудшения погоды

В среду ГИБДД города Волгограда предупредило водителей о неблагоприятной ситуации, которая сложилась на дорогах областного центра из-за резкой смены температуры воздуха.

Автоинспекторы отмечают, что наряду с мокрым дорожным покрытием на магистралях ухудшилась видимость, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. В первую очередь, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. А кроме того, не забывать уступать дорогу пешеходам.

Ухудшение погодных условия в связи с понижением температуры ожидается и в четверг. По информации Волгоградского ЦГМС, в областном центре ночью температура понизится до двух градусов мороза. Днем потеплеет до +2ºС.