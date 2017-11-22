Автоинспекторы призвали водителей к осторожности из-за ухудшения погоды
Сегодня, 15:23ОбществоСтанислав ЛопатинФото: smolmotor.ru
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В среду ГИБДД города Волгограда предупредило водителей о неблагоприятной ситуации, которая сложилась на дорогах областного центра из-за резкой смены температуры воздуха.
Автоинспекторы отмечают, что наряду с мокрым дорожным покрытием на магистралях ухудшилась видимость, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. В первую очередь, соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. А кроме того, не забывать уступать дорогу пешеходам.
Ухудшение погодных условия в связи с понижением температуры ожидается и в четверг. По информации Волгоградского ЦГМС, в областном центре ночью температура понизится до двух градусов мороза. Днем потеплеет до +2ºС.
Из-за перепада температуры утром местами возможен сильный туман.
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