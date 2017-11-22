Актер сериала «Убойная сила» создаст фильм о Старой Сарепте

Исполнитель роли подполковника милиции Егорова, актер, продюсер и режиссер Александр Тютрюмов, готовится к съемкам фильма об истории Старой Сарепты и ее жителях. Накануне он прибыл в Волгоград, чтобы осмотреть места, где развернутся главные действия картины.

Съемочной площадкой станет музей-заповедник «Старая Сарепта». Здесь до сих пор сохранились здания XVIII-XIX веков, в которых жили и работали гернгутеры. Кирха, дом сарептского аптекаря, община управа, дом пастора, постоялый двор, торговая лавка купца Гольдбаха — даже после реконструкции их внешний вид остался неизменным.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе музея, Александр Тютрюмов побывал во всех постройках и осмотрел абсолютно все помещения и реквизит. Он прошелся также по внутреннему дворику, взглянув на него с разных ракурсов.

Съемочная площадка актеру очень понравилась, осталось дело за сценарием. Сейчас он тщательно прорабатывается. Сам съемочный процесс запланирован на начало 2018 года, к нему могут привлечь не только столичных, но и местных артистов, и даже студентов института искусств.

Для Александра Тютрюмова этот фильм - признание в любви к Волгограду. На создание его вдохновила история поселения, рассказанная директором музея «Старая Сарепта» Александром Боженовым на фестивале «Сталинградская сирень».