Волгоградский енот-потеряшка перестал грустить и начал хулиганить

«Полоскун», найденный сотрудниками регионального отделение Центробанка едва ли не на рабочем месте, освоился в Городском питомнике. Он повеселел, подраспушился и вообще чувствует себя королем на своей территории.

Десять дней назад история «мимимишного» зверька наделала много шума. Специалисты банка обнаружили его утром, когда пришли на работу.

Пушистый нашел необычное убежище - просто взял и лег на подоконник здания. С виду енот был упитанный, холеный, но уж очень грустный. Это отметили работники, служба отлова и ветеринары.

В Горпитомнике потеряшку осмотрели и отправили на карантин по бешенству – такие правила. В это время объявили поиски старого-нового хозяев.

И вот карантин закончился. Об этом ветврачи сообщили на страничке в Instagram. На свежем фото малыш очень забавно и с любопытством следит за камерой телефона и кажется, будто улыбается.

Публикация от Gorpitomnik34 (@gorpitomnik34) Окт 20 2017 в 1:11 PDT

- Прошли десять дней карантина по бешенству. Собака кушает, воду пьет, хулиганит и рычит на проходящих мимо ее «логова». Впереди у нас вторая обработка от эндо- и эктопаразитов, вакцинация по схеме, - пишут врачи. Кстати, енот оказался вовсе не енотом, а енотовидной собакой. И сходство их только в похожем окрасе. Первый относится к семейству енотовых, а енотовидная собака принадлежит к семейству псовых.

У «полоскунов» передние лапы похожи на человеческую ладонь, а у «двойников» лапы, как у всех псовых. Шерсть енотовидной собаки гуще, длиннее и плотнее чем у енота. Зато другой может похвастаться длинным расписным хвостом в полоску.