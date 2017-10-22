Волгоградский енот-потеряшка перестал грустить и начал хулиганить
Десять дней назад история «мимимишного» зверька наделала много шума. Специалисты банка обнаружили его утром, когда пришли на работу.
Пушистый нашел необычное убежище - просто взял и лег на подоконник здания. С виду енот был упитанный, холеный, но уж очень грустный. Это отметили работники, служба отлова и ветеринары.
В Горпитомнике потеряшку осмотрели и отправили на карантин по бешенству – такие правила. В это время объявили поиски старого-нового хозяев.
И вот карантин закончился. Об этом ветврачи сообщили на страничке в Instagram. На свежем фото малыш очень забавно и с любопытством следит за камерой телефона и кажется, будто улыбается.
- Прошли десять дней карантина по бешенству. Собака кушает, воду пьет, хулиганит и рычит на проходящих мимо ее «логова». Впереди у нас вторая обработка от эндо- и эктопаразитов, вакцинация по схеме, - пишут врачи. Кстати, енот оказался вовсе не енотом, а енотовидной собакой. И сходство их только в похожем окрасе. Первый относится к семейству енотовых, а енотовидная собака принадлежит к семейству псовых.
У «полоскунов» передние лапы похожи на человеческую ладонь, а у «двойников» лапы, как у всех псовых. Шерсть енотовидной собаки гуще, длиннее и плотнее чем у енота. Зато другой может похвастаться длинным расписным хвостом в полоску.
Сейчас потеряшка находится в поселке Верхняя Ельшанка, улица Горпитомник, № 4–5. Нашелся ли старый хозяин – неизвестно. Желающие взять малыша к себе могут получить информацию по телефону 60-90-89.
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