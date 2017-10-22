В музее-панораме речники поклялись на верность Родине

В музее-панораме «Сталинградская битва» прошло посвящение в речники. Мероприятие состоялось накануне при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Посвящение в речники курсантов Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева - ежегодное событие. В этом году в Триумфальном зале музея-панорамы собрались юные курсанты, их родители, ветераны-речники, представители общественности, администрации Волгограда. В мероприятии приняли участие более 200 человек

Акция началась с торжественного построения. С напутственными словами с пожеланиями успешной службы к ребятам обратились представители органов власти, командования Южного военного округа и ветераны.

Фото: http://xn--28-olca3bgcky8b.xn--p1ai/index.php/novosti/134-den-prizyvnika-2017

Фото: http://xn--28-olca3bgcky8b.xn--p1ai/index.php/novosti/134-den-prizyvnika-2017

- Сегодняшних призывников ждет одно из самых ответственных дел – служба Родине. Это во все времена было очень почетно. Множество Героев Советского Союза, Героев России являются сынами нашей героической Сталинградской земли. Мне хотелось бы пожелать новобранцам свято чтить традиции, заложенные отцами, дедами и прадедами, служить так, чтобы ими гордились их родные и друзья. Я уверен, что закалка, которую дает армия, вам очень пригодится в дальнейшей жизни – она научит преодолевать все сложности и трудности, - прозвучали напутствия.

- Отрадно видеть, что количество желающих служить в Водруженных Силах РФ постоянно увеличивается. Я желаю сегодняшним призывникам достойно пройти службу и вернуться с новым опытом и званиями, - цитирует военного комиссара региона Андрея Летунова пресс-служба образовательного учреждения.

Одним из самых волнительных моментов мероприятия стала торжественная клятва призывников на верность Родине.

Фото: http://xn--28-olca3bgcky8b.xn--p1ai/index.php/novosti/134-den-prizyvnika-2017

Фото: http://xn--28-olca3bgcky8b.xn--p1ai/index.php/novosti/134-den-prizyvnika-2017