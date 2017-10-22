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В музее-панораме речники поклялись на верность Родине
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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20.10.2017+rech

В музее-панораме речники поклялись на верность Родине

Сегодня, 12:03ОбществоФото: http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2629:2017-10-20-11-32-38&catid=4:2009-04-21-06-28-00&Itemid=6
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