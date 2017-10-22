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В Кировском районе действовали снайперы и штурмовые группы
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Кировском районе действовали снайперы и штурмовые группы

Сегодня, 21:14ОбществоМарина СабадашФото: Международный благотворительный фон "Сталинградская битва"
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