В Кировском районе действовали снайперы и штурмовые группы

Волгоградцам показали «Подвиг бойцов 64-й армии в боях за Сталинград». Эта военно-историческая реконструкция стала завершающей в трилогии, подготовленной Фондом «Сталинградская битва».

Грандиозный проект «Героический Сталинград» организаторы создали специально к 75-летию Победы в Сталинградской битве. Он включает в себя три реконструкции, рассказывающие о героических страницах обороны нашего города.

Подвиг бойцов народного ополчения в боях за тракторный завод и бой моряков-североморцев на подступах к элеватору ранее посмотрели тысячи волгоградцев. Они отличались масштабностью, натуральностью и прекрасной актерской игрой.

Накануне за уличными боями следили многие горожане, несмотря на то, что реконструкция проводилась вдалеке от жилых кварталов - местом действия был выбран заброшенный военный городок в Кировском районе.

Поддержать волгоградских реконструкторов приехали сотни их коллег со всей России. Участники клубов показали уличные бои в Сталинграде, в частности, действия советских штурмовых групп и снайперских расчетов в условиях городского боя. Во всей красе себя показала военная техника времен Великой Отечественной войны, отражавшая атаки противника.

Сотрудники фонда «Сталинградская битва» отмечают, что в организации такого зрелищного мероприятия приняли участие Федеральное агентство по делам молодёжи, администрация Волгограда, региональное отделение Российского военно-исторического общества, музей-заповедник «Сталинградская битва», военно-исторический клуб «Пехотинец», Волгоградский техникум водного транспорта, войсковая часть 22220, международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», региональные отделения Российского Фонда мира и ДОСААФ,