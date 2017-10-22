Православный театр ставит спектакль по воспоминаниям детей Сталинграда
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, в основе постановки - воспоминания детей Сталинграда.
Сюжет построен на личных историях очевидцев легендарного сражения на Волге. Одной из них была главная героиня постановки - сталинградка Вера. В сценарий также включены общеизвестные исторические факты, например, такой, как прибытие в город Казанской иконы Божией Матери и создание «Сталинградской Мадонны» немецким военным врачом Куртом Ройбером в последние дни перед капитуляцией 6-й армии вермахта.
Православный театр «Благодатное небо» был создан в 2000 году по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. В его репертуаре постановки «Русский крест» по поэме Николая Мельникова, «Христианка» по поэме Надсона, спектакли по произведениям Чехова и Шукшина, а также детские спектакли «Отчего бегут облака?» по сказкам Сергея Козлова, «Снеженика», «Рождественское чудо» и другие. В спектаклях православного театра нередко играют дети, они будут задействованы и в новой постановке «Баба Вера».
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