Православный театр ставит спектакль по воспоминаниям детей Сталинграда

В волгоградском православном театре «Благодатное небо» идут репетиции над новым спектаклем «Баба Вера», посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве. Премьера состоится в ноябре на сцене центра культуры и досуга «Родина».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, в основе постановки - воспоминания детей Сталинграда.

Сюжет построен на личных историях очевидцев легендарного сражения на Волге. Одной из них была главная героиня постановки - сталинградка Вера. В сценарий также включены общеизвестные исторические факты, например, такой, как прибытие в город Казанской иконы Божией Матери и создание «Сталинградской Мадонны» немецким военным врачом Куртом Ройбером в последние дни перед капитуляцией 6-й армии вермахта.