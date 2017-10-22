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Победители экологического марафона РУСАЛа высадили Аллею Памяти
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Победители экологического марафона РУСАЛа высадили Аллею Памяти

Сегодня, 15:02ОбществоФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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