Победители экологического марафона РУСАЛа высадили Аллею Памяти

Ученики школы № 88 Тракторозаводского района устроили на территории школы небольшой сад. Каждое деревцо высажено в память о полицейских, погибших на службе.

Это сотрудники органов внутренних дел, воины-чекисты 10-й Дивизии НКВД, защищавшие родной город в годы Великой Отечественной Войны, милиционеры и полицейские, отдавшие жизнь при исполнении служебного долга в послевоенные годы.

Все саженцы именные. Следить и ухаживать за ними станут сами школьники, а учителя биологии подскажут правильный режим полива, обрезки и подкормки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Высадка аллеи - вторая часть проекта «Эхо памяти», который ребята 7-9 классов разработади вместе с учителями. На первом этапе школьники сделали презентацию о героях и подготовили своих сверстников - экскурсоводов, которые будут знакомить учащихся младших классов с примерами отваги сотрудников внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В этом году проект стал победителем конкурса социальных проектов РУСАЛа в рамках экологического марафона «Зелёная волна». Активисты очень гордятся, что их старания получили столь высокую оценку.