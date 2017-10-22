Итоги недели: время, вперед, поиски девушек и дебют нового тренера «Ротора»

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Одним из самых обсуждаемых событий уходящей недели стало решение о проведении референдума о переходе Волгоградской области в часовой пояс UTC+4 (+1 час к московскому времени). Эту идею губернатор Андрей Бочаров одобрил в ходе встречи с Общественной палатой региона 19 октября. Напомним, вопрос перевода стрелок часов в регионе муссируется уже полтора года: на сайте облдумы в прошлом году даже велся опрос, большинство участников которого высказались за переход области на волгоградское время. Но дальше этого обсуждение не вышло, и только с подачи председателя Общественной палаты Татьяны Гензе лед, как говорится, тронулся.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Кстати, в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» Татьяна Гензе не исключила, что всенародное голосование может пройти в день президентских выборов 18 марта следующего года. Правда, говорить о проведении референдума пока преждевременно - в облизбирком 20 октября еще только поступили документы от инициативной группы. В течение 15 дней члены избирательной комиссии должны принять решение о ее регистрации или же отказать в этом. И только потом, после рассмотрения в облдуме, инициативная группа сможет приступить к сбору подписей о проведении референдума. Так что процесс этот небыстрый, но уже сам факт каких-то подвижек в этом вопросе обнадежил волгоградцев.

Фото: news.rambler.ru

Однако даже если референдум и состоится (в чем сегодня сомнений уже практически нет), не факт, что его исход устроит всех. По данным, озвученным председателем думского комитета по охране здоровья Натальей Семеновой, на сегодняшний день из 164 тысяч опрошенных жителей области 51,6% высказываются за переход на волгоградское время, 48,6 - за то, чтобы оставить нынешнее, московское. Так что расклад сил - примерно половина на половину, и в этих условиях говорить о выработке решения, приемлимого для всех волгоградцев, не приходится.

Фото: novosti-dny.com

На уходящей неделе Волжский взбудоражила новость об исчезновении двух молодых девушек. В пятницу, 13-го, 28-летняя Ольга Шапошникова и 29-летняя Дарья Лабутина пошли в караоке-клуб и после этого их уже никто не видел. Последнее, что запечатлела камера видеонаблюдения - это то, как ранним утром рано 14-го октября вышли из клуба в сопровождении 31-летнего уголовника Александра Масленникова и исчезли.

Фото: Миша Мамедов/ vk.com/jest_vlz?z=photo-92936

Сначала их поисками занимались родственники и волонтеры, но по прошествии нескольких дней стало понятно - девушки не загуляли. К их поискам были привлечены большие силы полицейских и военных. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а 18 октября в розыск был объявлен главный подозреваемый по этому делу - тот самый Масленников, с которым девушки вышли из клуба. Как оказалось, он почти половину своей жизни провел в местах не столь отдаленных, причем один срок отбывал за изнасилование.

Фото: пресс-служба администрации г. Волжского

Надежд найти девушек живыми сегодня уже почти нет. А Волжский в эти дни буквально переполнен слухами, обрастающими самыми жуткими подробностями. Этому способствует и то, что правоохранители практически не комментируют ход расследования. За информацию, которая поможет в раскрытии преступления, мэром Волжского назначено вознаграждение в 700 тысяч рублей - власти надеются, что это поможет выйти на след подозреваемого.

Так, кстати, произошло в случае с убийством 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону. Именно информация, которую сообщил 73-летний Вячеслав Мещеряков, помогла установить убийцу. На уходящей неделе губернатор Андрей Бочаров поблагодарил пенсионера и вручил ему сертификат на получение вознаграждения в миллион рублей.

Фото: volgograd.ru

В этот же день, 17 октября, глава региона на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка заявил о продолжении программы «Безопасный город»: до конца года в регионе число камер видеонаблюдения увеличится до 562, а количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения – до 234. Так что водителям надеяться на авось не стоит: «всевидящее око» не дремлет.

Фото: izbyshki.ru

Но есть для тех, кто за рулем, есть и хорошая новость. В конце уходящей недели после реконструкции сдан в эксплуатацию участок московской трассы протяженностью почти 11 километров. Он уникален не только для нашего региона, но и для России в целом - покрытие выполнено из цементобетона, таких дорог в стране всего 3%. Цементобетон устойчив к повышенным транспортным нагрузкам, жаре и, как следствие, образованию колеи, а срок его службы -25 лет.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт, который прибыл на открытие дороги, отметил положительные перемены, которые за последнее время произошли в дорожной сфере региона и пообещал, что объемы финансовой поддержки Волгоградской области снижаться не будут. Более того, в следующем году начнется проектирование объезда Волгограда, заверил Роман Старовойт, подчеркнув стратегическую значимость этого проекта для всего юга России.

Вообще, регион на уходящей неделе был достаточно обширно представлен в федеральной повестке: 18 октября на заседании оргкомитета по проведению Года экологии в России губернатор Андрей Бочаров представил проекты по сохранению и рациональному использованию Волги и Волго-Ахтубинской поймы. А в начале недели в Волгограде побывала оперативная рабочая группа Минстроя РФ во главе с первым замминистра Леонидом Ставицким. Предметом внимания высокопоставленных чиновников стал ход работ на стадионе «Волгоград Арена», который не вызвал нареканий.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Новый стадион, как известно, станет домашним для ФК «Ротор-Волгоград», который на уходящей неделе обрел нового главного тренера. Об отставке Валерия Есипова с этого поста в последнее время не говорил только ленивый, но буквально до самого последнего момента в клубе называли это слухами. Но критическое положение команды в турнирной таблице - до 19 тура «Ротор» занимал последнюю строчку - вынудило руководство клуба и облспорткомитета «сменить коней на переправе»: спасать команду доверили опытному Сергею Павлову.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Уже первая игра «Ротора» под его руководством принесла долгожданную победу нашей команде. Правда, на послематчевой пресс-конференции Павлов отметил, что это целиком заслуга Валерия Есипова, занимавшегося подготовкой футболистов последнее время.

Фото: Юрий Самодуров, novostivolgograda.ru

Победа любимой команды стала не единственной радостной новостью для волгоградцев. Под занавес недели тепло пришло во все жилые дома областного центра. При этом в теплоснабжающей организации не исключили, что в отдельных домах возможны кратковременные перерывы в теплоснабжении из-за порывов на старых трубопроводах, которые стараются оперативно устранять.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Накануне в Сочи состоялась церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На протяжении всей недели в олимпийской столице России работал наш фотокорреспондент Руслан Герасимов - вместе с другими участниками фестиваля он встречался с известными политиками, спортсменами, актерами, писателями, предпринимателями, российскими и иностранными студентами и делился своими впечатлениями и эмоциями от этой грандиозной молодежной тусовки.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru