Чем запомнился Фестиваль молодежи и студентов оргкомитету?

В Сочи завершился фестиваль молодежи. Итоги одного из самых грандиозных событий осени подвел руководитель оргкомитета XIX ВФМС, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, Сергей Кириенко.

В первую очередь он высоко оценил работу спикеров и студентов.

- Хотел бы поблагодарить и участников, и спикеров, и особенно средства массовой информации за большую плодотворную работу на фестивале, - цитирует Сергея Кириенко пресс-служба фестиваля.

Сергей Кирменко, руководитель оргкомитета XIX ВФМС, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Эти 9 дней останутся в памяти участников надолго. Яркие события, интересные площадки, тренинги, спортивные мероприятия, звездные гости, море позитивных эмоций и возможность узнать что-то новое и с головой окунуться в другие культуры.

Встречи всегда собирали полные аудитории. Злые языки пустили слух, мол, их специально загоняют, для массовости. На подведении итогов Сергею Кириенко нашлось, что ответить. Он прокомментировал в шуточном ключе, по-доброму, заставив зал улыбнуться.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Мы понятия не имеем, как перемещаются участники фестиваля. У каждого свой выбор. Кто хочет поесть 3 раза, пусть поест 3 раза. Столовая открыта, добро пожаловать. А если аудитория переполнена — значит ребятам интересно, - передал слова руководителя оргкомитета корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», наблюдавшей за встречей в Сочи.

Что-что, а студенты и правда успевали все – и в дискуссиях поучаствовать, и «набег» на столовую совершить, а затем и на общественный транспорт. Наш корреспондент как раз оказался в гуще событий и в красках описал «штурм» автобуса и длинные очереди в столовую.