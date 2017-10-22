Чем запомнился Фестиваль молодежи и студентов оргкомитету?
В первую очередь он высоко оценил работу спикеров и студентов.
- Хотел бы поблагодарить и участников, и спикеров, и особенно средства массовой информации за большую плодотворную работу на фестивале, - цитирует Сергея Кириенко пресс-служба фестиваля.
Эти 9 дней останутся в памяти участников надолго. Яркие события, интересные площадки, тренинги, спортивные мероприятия, звездные гости, море позитивных эмоций и возможность узнать что-то новое и с головой окунуться в другие культуры.
Встречи всегда собирали полные аудитории. Злые языки пустили слух, мол, их специально загоняют, для массовости. На подведении итогов Сергею Кириенко нашлось, что ответить. Он прокомментировал в шуточном ключе, по-доброму, заставив зал улыбнуться.
- Мы понятия не имеем, как перемещаются участники фестиваля. У каждого свой выбор. Кто хочет поесть 3 раза, пусть поест 3 раза. Столовая открыта, добро пожаловать. А если аудитория переполнена — значит ребятам интересно, - передал слова руководителя оргкомитета корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», наблюдавшей за встречей в Сочи.
Что-что, а студенты и правда успевали все – и в дискуссиях поучаствовать, и «набег» на столовую совершить, а затем и на общественный транспорт. Наш корреспондент как раз оказался в гуще событий и в красках описал «штурм» автобуса и длинные очереди в столовую.
Оно и понятно: с первого дня работы шли разговоры о том, что фестиваль–2017 может побить предыдущий рекорд. Форум собрал около 30 тыс. молодых людей - представителей общественных организаций, преподавателей, политиков. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.
Напомним, в первый день работы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия прошли в сочинском Олимпийском парке. Здесь же в Сочи накануне состоялась и торжественная церемония закрытия фестиваля.
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