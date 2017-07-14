Волжский празднует свой 63-й день рождения

Сегодня Волжскому исполнилось 63 года. 22 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Волжский был преобразован в город Волжский областного подчинения.

Эта дата ежегодно празднуется волжанами как День города. В то время в городе проживало всего тыс. человек. Сегодня Волжский – крупный индустриальный центр Нижнего Поволжья, второй по величине город Волгоградской области, население города – 330 тысяч человек.

По традиции 22 июля волжане приходят к Мемориалу первым строителям города и ГЭС на улице Набережной. Этот Мемориал возведен в 2009 году и стал традиционным местом отдыха и проведения торжественных мероприятий. А для молодоженов здесь устраивают выездные регистрации.

Сегодня утром у Мемориала состоялся традиционный митинг, который открыл Александр Георгиевич Рожнов, заместитель председателя Клуба первостроителей г. Волжского:

- Когда Федор Логинов был назначен начальником строительства ГЭС, он собрал огромную команду, которая своим трудом создала этот город, - обратился к волжанам именитый первостроитель. - Была построена величайшая ГЭС, плотина. Она до сих пор является крупнейшей в Европе. Это картина, созданная нашими руками. Я сегодня обращаюсь к молодым волжанам – нанесите свой мазок на этом эпохальном полотне. Сделайте город еще лучше. Продолжайте наши традиции. С праздников, с днем рождения города!

А глава города Игорь Воронин, обращаясь к собравшимся, назвал Волжский городом ярких людей. И неожиданно для всех прочитал несколько строк молодого волжского поэта Павла Великжанина:

Солнце играет на трубах заводов, льется на крыши цехов.

Люди стоят у открывшихся входов: город к работе готов.

Труженик-город, себя создавая, вырос в бескрайних степях,

Волгу и Ахтубу соединяя в крепких надежных руках.

Там, где одна лишь полынь прорастала, тысячеквартирный встал дом.

Молоды улицы, юны кварталы, буйная зелень кругом.

Волжский энергии полон и силы, славы рабочей достоин,

И пока Волжский наш есть у России, я за Россию спокоен!