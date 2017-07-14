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Волжский празднует свой 63-й день рождения
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Волжский празднует свой 63-й день рождения
22 июля, 12:19ОбществоСергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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